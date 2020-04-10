Ректор БГУ призвал студентов не уезжать из Минска

Андрей Король обратился к студентам и преподавателям университета.

Источник: архив БГУ

«Я обращаюсь к каждому из почти 40-тысячной семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких. В то же время данная мера поможет нашим врачам и медицинским работникам удерживать ситуацию под контролем», — заявил он в своем открытом обращении.

Ректор заверил, что БГУ делает все, чтобы сохранить непрерывность и качество образовательного процесса, обеспечивая при этом безопасность работы и учебы. Сейчас лекции, семинары и практические занятия полностью проходят в дистанционном режиме на образовательном портале университета.