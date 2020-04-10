Минздрав выдал разрешения на производство более 500 млн бытовых и медицинских масок

Об этом сообщил заместитель министра Борис Андросюк на пресс-конференции в Минске 10 апреля.

По его словам, субъекты хозяйствования в кратчайшие сроки получают разрешения и налаживают производство защитных масок, щитков, комбинезонов. «На сегодня выданы разрешения на выпуск 503 млн бытовых и медицинских масок. Последнюю неделю мы выдаем разрешения на производство масок, максимально приближенных к европейскому стандарту», — отметил замминистра.

Также в оперативном порядке были выданы необходимые разрешения для устранения перебоев с поставками антисептиков в аптеки. «Накапливается производство антисептиков и дезинфектантов, через систему "Белфармации" они будут распространяться в аптеки и другие учреждения, — сказал Адросюк. — Сейчас мы их производим уже больше, чем потребляем. Нужно привезти все на склады, развезти по аптечным сетям, переждать вал, когда все это будет сметаться, и потом планово насыщать. Думаю, за неделю все будет сделано».

По информации чиновника, в системе здравоохранения Беларуси имеется запас из 2,5 млн гигиенических масок, 176 тыс. респираторов, 110 тыс. защитных костюмов (многоразовых — 31 тыс.), 19 млн пар перчаток, 44 млн защитных очков.

Ведомство также собирается закупить 100 млн специализированных медицинских масок по сертификату СЕ.