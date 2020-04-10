Российская нефть марки Urals подорожала вдвое за 10 дней

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Ее стоимость превысила 20 долларов за баррель.

«Цена на сорт опустилась 1 апреля до минимального значения с марта 1999 года — $10,54/барр., но с тех пор выросла почти вдвое благодаря намерениям крупных производителей сократить добычу», — говорится в сообщении агентства Argus Media.

Скидка на Urals снизилась впервые с 20 марта — до 3,7 доллара на баррель. Этому способствуют крупные арбитражные поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается.

Накануне страны ОПЕК+ достигли соглашения, которое рассчитано на два года и предусматривает постепенное сокращение рекордных ограничений на добычу: с 10 миллионов баррелей в сутки до 6 миллионов баррелей.
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Тэги: нефть российская нефть ОПЕК

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