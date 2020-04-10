Госагентство назвало предков белорусов захватчиками «русской земли»
Агентство «Минск-Новости» опубликовало заметку о столичной улице Пожарского, повторив традиционные для российских историков штампы.
«С появлением на Руси Лжедмитрия II на русские земли вторгаются отряды литовцев и поляков, начинают грабить и разорять города, села. Царь Шуйский пытается бороться против Самозванца и непрошенных гостей. Он отряжает на борьбу с литовцами и поляками и князя Пожарского — сначала в качестве полкового воеводы в 1608-м, а затем в феврале 1610-го назначает его воеводой в город Зарайск», — указано в
Далее госагентство пишет, что в 1612 году ополчение «начинает изгонять захватчиков с русской земли».
«За службу и очищение Москвы Пожарский получил сан боярина и вотчины с поместьями», — заключают «Минск-Новости».
Комментария ни одного белорусского историка о тех событиях в заметке нет.