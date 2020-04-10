В январе—феврале внешнеторговый оборот товаров и услуг сократился на 11,5%

Он составил 10 млрд 706,9 млн долларов, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные Национального банка.

Экспорт товаров и услуг снизился на 11% и составил 5 млрд 566 млн долларов, импорт — на 12,1% до 5 млрд 140,9 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 425,1 млн долларов. В январе—феврале 2019 года оно составляло 405 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров в январе—феврале сократился на 15% до 8 млрд 549,7 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 15,7% и составил 4 млрд 159,5 млн долларов, импорт — на 14,3% (4 млрд 390,2 млн долларов). Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 230,7 млн долларов (в январе—феврале 2019 года — минус 190 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за два месяца 2020 года увеличился на 5,3% и достиг 2 млрд 157,2 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 6,4% до 1 млрд 406,5 млн долларов, импорт — на 3,2% до 750,7 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за январь—февраль текущего года составило 655,8 млн долларов против 595 млн в январе—феврале 2019-го.