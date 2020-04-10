Мэр Москвы объявил о введении пропускного режима

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Со следующей недели в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот процесс будет проходить в несколько этапов: сначала будут введены пропуска для поездок на работу, затем – для поездок в других целях, на третьем этапе (если понадобится) — для передвижений внутри района, передают «Ведомости».

Пропускная система будет носить заявительный характер, отметил Собянин. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений, добавил он.

Также с 13 по 19 апреля в столице России приостанавливается работа большинства предприятий.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: карантин коронавирус COVID-19 Персона: Сергей Собянин Город: Москва

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