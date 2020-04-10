Автомобильное топливо в Беларуси дешевеет с 12 апреля

/ Экономика
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Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 12 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки.

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена на топливо изменялась 1 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. В 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, в 2018-м — 27.
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Тэги: автомобильное топливо бензин Белнефтехим

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