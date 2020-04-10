Фотофакт. Из Китая прибыли 50 тысяч масок-респираторов

Группа компаний «Серволюкс» передала Министерству здравоохранения маски-респираторы FFP2. Безвозмездная помощь предназначена для медицинских учреждений страны и направлена на борьбу с распространением COVID-19.

Фото: Минздрав

Средства индивидуальной защиты закуплены в Китае и доставлены в Беларусь рейсом из Пекина. В Национальном аэропорту «Минск» груз встретили представители Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава.

Следующую партию с масками-респираторами в количестве 100 тысяч штук «Серволюкс» готовит на 15 апреля.