Фотофакт. Из Китая прибыли 50 тысяч масок-респираторов

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Группа компаний «Серволюкс» передала Министерству здравоохранения маски-респираторы FFP2. Безвозмездная помощь предназначена для медицинских учреждений страны и направлена на борьбу с распространением COVID-19.

Фото: Минздрав

Средства индивидуальной защиты закуплены в Китае и доставлены в Беларусь рейсом из Пекина. В Национальном аэропорту «Минск» груз встретили представители Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава.

Следующую партию с масками-респираторами в количестве 100 тысяч штук «Серволюкс» готовит на 15 апреля.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Серволюкс Минздрав Беларусь-Китай коронавирус COVID-19 медицинские маски

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