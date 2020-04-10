Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

С начала пандемии зафиксировано почти 1,7 млн инфицированных. Более 370 тысяч человек выздоровели.

В результате всемирной пандемии коронавируса скончались 101 526 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) вечером в пятницу, 10 апреля.

Наибольшее число умерших в Италии — 18 849. Следом идут США (18 002), Испания (15 970), Франция (13 215) и Британия (8 974).

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 1 673 423 инфицированных. Больше всего случаев заражения приходится на США (486 тысяч), Испанию (157 тыс.), Италию (147 тыс.), Францию (125 тыс.) и Германию (119 тыс).

Минздрав Беларуси подтвердил 10 апреля 19 смертей от вируса.