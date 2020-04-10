Видеофакт. Ученые показали распространение коронавируса при кашле

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Ученые из трех ведущих университетов Финляндии смоделировали распространение облака капель, которое возникает во время кашля, чихания или разговора.

Как оказалось, вирусные частицы, выброшенные с потоком воздуха, достаточно долгое время летают в воздухе. Это означает, что во время пандемии следует избегать помещений с большим скоплением людей.

 

 

Оказалось, что мелкие капли не оседают на пол, а остаются на том же месте или улетают с воздушными потоками. Полностью облако рассеивается спустя несколько минут.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Кашель коронавирус COVID-19 Город: Хельсинки

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