На пожаре в Слониме погибли двое мужчин

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Трагедия произошла накануне утром в одном из пятиэтажных домов по улице Клары Давидюк в районном центре.

По информации регионального управления МЧС, пожар случился в трехкомнатной квартире на четвертом этаже.

Прибывшие по вызову работники МЧС спасли шесть человек (двое из них дети) из квартир на пятом этаже, а также шесть человек из квартир, расположенных ниже.

В горящей жилой комнате обнаружено тело 65-летнего хозяина жилища, а в соседней – 46-летнего брата хозяина.

Всего за минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси произошло 36 пожаров, на которых погибли шесть человек.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Слоним

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