Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В субботу, 11 апреля, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых восточных районах пройдет дождь (местами ожидается мокрый снег).

Ветер северо-западный порывистый, местами по востоку сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).