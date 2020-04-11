Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

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В субботу, 11 апреля, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых восточных районах пройдет дождь (местами ожидается мокрый снег).

Ветер северо-западный порывистый, местами по востоку сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).

  • Брест +11..+13°C;
  • Витебск +7..+9°C;
  • Гомель +9..+11°C;
  • Гродно +10..+12°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +8..+10°C.
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Тэги: погода

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