Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
В субботу, 11 апреля, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых восточных районах пройдет дождь (местами ожидается мокрый снег).
Ветер северо-западный порывистый, местами по востоку сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).
- Брест +11..+13°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +9..+11°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +7..+9°C;
- Минск +8..+10°C.