Фотофакт. В Бобруйске маршрутка с пассажирами попала в ДТП и перевернулась

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси случилось в Бобруйске накануне вечером.

Как сообщили в местном ГРОЧС, авария произошла на перекрестке Крылова/Минская.

В результате столкновения легкового «Дэу» и микроавтобуса «Газель», маршрутка легла на бок.

Как отмечается, пять пассажиров «буса» (из них один ребенок) получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены «скорой» в городскую центральную больницу доставлены в УЗ «Бобруйская центральная больница»; еще двое пассажиров добрались до больницы самостоятельно.