Фотофакт. В Бобруйске маршрутка с пассажирами попала в ДТП и перевернулась
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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси случилось в Бобруйске накануне вечером.
Как сообщили в местном ГРОЧС, авария произошла на перекрестке Крылова/Минская.
В результате столкновения легкового «Дэу» и микроавтобуса «Газель», маршрутка легла на бок.
Как отмечается, пять пассажиров «буса» (из них один ребенок) получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены «скорой» в городскую центральную больницу доставлены в УЗ «Бобруйская центральная больница»; еще двое пассажиров добрались до больницы самостоятельно.