В ДТП на трассе М1 пострадали дети — они в больнице

Серьезные травмы получили дети во время аварии на главной трассе страны.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в Бресте накануне вечером 71-летний водитель «Форда» при пересечении трассы М1 не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с «Фольксвагеном», за рулем которого находился 40-летний брестчанин, который ехал по главной дороге.

Травмы получили два пассажира «Фольксвагена» (11-летняя девочка и 63-летняя женщина), а также 8-летний мальчик из «Форда».

По данным ГАИ, оба водителя были трезвы. Пострадавшие госпитализированы.