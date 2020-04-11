Пропавшая в Толочинском районе девочка-подросток найдена

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В Толочинском районе завершены поиски 14-летней Надежды Щербенок, о судьбе которой более суток ничего не было известно.

Как сообщили в милиции, она девятого апреля ушла из дома (проживает в деревне Заболотье) и пропала.

Как стало известно, Надя уехала с односельчанином в соседнюю деревню. Она ночевала в заброшенном доме, а днем намеренно скрывалась, несмотря на то, что видела, как ее ищут.

Вчера ночью все-таки вышла из своего укрытия и вернулась домой.
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Тэги: пропал человек Персона: Надежда Щебенок Город: Толочин

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