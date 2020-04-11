От COVID-19 умерло более 102 тыс. человек

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, продолжает уносить человеческие жизни.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на планете заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

Десятка стран, в которых больше всего людей заразилось выглядит так:

США — 501 615; Испания — 158 273; Италия — 147 577; Франция — 125 931; Германия — 122 171; Китай — 83 003; Великобритания — 74 605; Иран — 68 192; Турция — 47 029; Бельгия — 26 667.

А вот как выглядит десятка стран с наибольшим количеством умерших:

Италия — 18 849; США — 18 637; Испания — 16 081; Франция — 13 197; Великобритания — 8 958; Иран — 4 232; Китай — 3339; Бельгия — 3 019; Германия — 2 736; Нидерланды — 2 511.

Напомним, по официальным данным Минздрава, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 10 апреля достигло 1.981. В больницах находятся 1.793 пациента, 19 человек скончались.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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