Почему в Беларуси ускорился рост цен

Национальный банк пояснил причины ускорения темпов инфляции в Беларуси.

Как отмечает регулятор в своем ежемесячном обзоре инфляции, в марте 2020 года годовой прирост потребительских цен ускорился и составил 4,9%. Относительно февраля нынешнего года потребительские цены в марте выросли на 0,85%.

«Ускорение инфляции в отчетном месяце было во многом связано с повышенным спросом, возникшим вследствие неопределенности относительно будущей ситуации, с введением многими странами ограничительных мер в целях преодоления неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого, свою роль сыграло ослабление белорусского рубля относительно свободно конвертируемых валют, отмечают в Нацбанке.

Инфляция в 2020 году, по планам правительства и Нацбанка, не должна превысить 5%. По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.

В связи с распространением коронавируса правительство приняло решение о временном госрегулировании цен на ряд товаров повышенного спроса, в том числе средства гигиены (туалетная бумага, маски, средства дезинфекции и другие).

Кроме того, «в целях недопущения роста цен и обеспечения потребительского рынка товарами» Совет министров 30 марта принял постановление № 184, согласно которому министерствам, концернам и другим органам госуправления поручено «не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно».

Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно.