Лукашенко рассказал о спасительной надежде

Александр Лукашенко направил поздравления верующим, празднующим католическую Пасху.

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По его мнению, «светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью».

Лукашенко завил, что «мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний».

Глава государства утверждает, что «с новыми силами строим будущее», в котором «есть достойное место каждому человеку» (ранее он говорил, что собирается помогать некоторым гражданам страны).

Католики, греко-католики и протестанты 11 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Католицизм — вторая по величине христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным костела в Беларуси, около 1,4 млн человек, или примерно 15% граждан, считают себя католиками.

Ранее сообщалось, какие возможности есть у белорусских католиков, чтобы отметить Пасху в условиях пандемии.