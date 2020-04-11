Лукашенко, пока медики сражаются с COVID-19 и спасают людей, отдыхает на хоккее

Александр Лукашенко своим личным примером (игрой в хоккей) продолжает «говорить», что особых проблем с пандемией в Беларуси не существует.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса: «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило». Об этом он заявил 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

Сегодня «Пул первого» разместило фото с раскатки команды главы государтства. Он вновь на хоккее.

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