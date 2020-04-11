COVID-19 в Беларуси: глава НАН сделал заявление по экономике

Пандемия коронавируса прежде всего отразится на мировой экономике, поэтому государства мира должны выработать скоординированный план по ее стимулированию.

Как заявил глава президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Гусаков по проблеме , текст которого распространила пресс-служба научного ведомства.

По его словам, в мире «уже происходит сворачивание отраслей и предприятий», особенно там, где «появились проблемы с поставками комплектующих из-за барьеров на границах и упали продажи готовых товаров по причине сокращения производства и спроса».

«Предполагается, что темпы роста мировой экономики в 2020 году не выйдут даже на нулевой процент, скорее всего, будут отрицательные величины, — отметил ученый. — Особенно пострадают страны и отрасли, которые были ориентированы во многом на социальные услуги, туристический бизнес, гостиничное хозяйство, пассажироперевозки и др. Ввиду повышения спроса на товары первой необходимости глобальные рынки претерпят существенную трансформацию, что особенно скажется на торговле товарами, рассчитанными на узкие рыночные сегменты».

Все это, по мнению главы НАН, приведет к сокращению невостребованных производств и, возможно, целых секторов экономики. В этих условиях «мировому сообществу надо сообща находить действенные методы и механизмы смягчения негативных последствий и минимизации потерь».

«Надо понимать, что никто не останется в стороне от пандемии, — убежден Гусаков. — Страны должны выработать скоординированный план по стимулированию экономики и подготовить программу действий, незамедлительно определить механизмы сотрудничества и организационные структуры для координации макроэкономических решений в борьбе с ней.

Борьба за общее благо для всех народов должна стать лейтмотивом международного сотрудничества. Думается, логической осью может стать инициатива «Пояса и пути». Мы можем и должны представить миру новое видение «человеческого сообщества единой судьбы» и наполнить его конкретными действиями».

В этом плане, считает руководитель научного ведомства, необходимо создать «межгосударственные и межрегиональные экстренные механизмы связи, способные ускоренно реагировать на чрезвычайные ситуации; улучшить обмен информацией, передовой практикой, распространение научно обоснованных, системных и качественных методов контроля и лечения; обеспечить трансграничные потоки жизненно важных медицинских материалов, сельскохозяйственных продуктов, других товаров и услуг, чтобы не допустить разрыва глобальных производственно-технологических и торговых цепочек».

Кроме того, необходимо укрепить научно-техническое сотрудничество «для достижения взаимной выгоды в области исследований, разработок и производства лекарственных препаратов и вакцин», а также наладить взаимодействие систем здравоохранения всех стран.

«Мир оказался в сильной стрессовой ситуации и лихорадочно стал переосмысливать свой статус: как быть дальше? — отметил ученый. — Уже можно однозначно сказать, что мир до коронавируса и после него — это два разных мира. До — погоня за потребительством, когда весь мир увяз в глобальной эксплуатации ресурсов Земли, выхода из которой почти не просматривалось. Никто не желал снизить уровень и качество жизни. А теперь явственно наступает прозрение и отрезвление».

«Поэтому мир после, по-видимому, будет активно находить действенные способы рационального сосуществования с окружающей средой. По крайней мере, есть надежда утверждать, что к прежним принципам масштабного потребительства мир уже не вернется. Происходит быстрое изменение мирового менталитета», — констатировал Гусаков.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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