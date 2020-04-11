Официально: подтвержден 301 случай заражения медиков COVID-19

/ Общество
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На сегодня в Беларуси лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге в Минске 11 апреля.

По его словам, больше всего зараженных работников системы здравоохранения в Минской и Витебской областях.

Большинство инфицированных находятся в удовлетворительном состоянии. На утро 11 апреля никто из них не находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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