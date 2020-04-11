Глава Минздрава бьет тревогу: многие люди не соблюдают режим самоизоляции

Проводимые в Беларуси противоэпидемиологические мероприятия снижают скорость распространения коронавируса по стране, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге в Минске 11 апреля.

Одной из действенных мер глава Минздрава считает самоизоляцию. Однако, по его словам, не все граждане готовы выполнять ее условия.

«При проверке мы выявили, что до 15% людей самоизоляцию не соблюдают. Мы не могли найти их дома в течение суток, — отметил он. — Поэтому мы ввели меры ответственности».