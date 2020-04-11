В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина

В Администрации президента России отреагировали на слухи о плохом, связанном с COVID-19, здоровье Владимира Путина.

Фото пресс-службы Кремля

В последнее время глава российского государства в основном общается по интернету. Это стало поводом для появления слухов, что со здоровьем руководителя РФ не все гладко.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (приводит РБК ), несмотря на увеличившийся объем работы, у Путина здоровье «отменное».

Такой вывод, по его словам, можно сделать «посмотрев на рабочий график»: «Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно».

Представитель Кремля отметил, что большая часть сотрудников Администрации президента ежедневно проходят тест на коронавирус.