COVID-19 в Беларуси: глава Минздрава рассказал о платных тестах

Министр здравоохранения не исключил, что в Беларуси могут проводиться платные тесты на коронавирус.

Как заявил министр Владимир Караник на брифинге 11 апреля, это будет возможно, если у белорусской системы здравоохранения появятся резервные мощности.

Тогда, по его словам, в Беларуси может быть внедрено тестирование на платной основе для всех желающих.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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