Почему власть скрывает правду о COVID-19 в Беларуси

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, почему его ведомство перестало давать цифры заболеваний COVID-19 в регионах.

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«Мы столкнулись с достаточно бесцеремонным вмешательством в личную жизнь инфицированных пациентов, с попытками выяснять, как работают предприятия, где были выявлены случаи заражения, особенности личной жизни контактов источников заражения. И столкнулись с тем, что люди, боясь огласки, начали позже к нам обращаться с симптомами, начали скрывать свои контакты, чтобы не создать проблем в публичной плоскости для них. Поэтому мы стали ограничивать информацию цифрами по стране», — сказал он.

Также Караник сообщил, что Минздрав прорабатывает вопрос возврата к публикации статистики по регионам.

«Мы надеемся, что корректность работы средств массовой информации меняется в лучшую сторону, и обсудим возможность возвращаться к этой практике, чтобы информировать с разбивкой по регионам, для того, чтобы население понимало суть проводимых мероприятий и их причины, понимало, почему в различных регионах степень ограничительных мероприятий разная и для того, чтобы наши действия были более транспарентными», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что глава миссии европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Патрик О'Коннор на брифинге в Минске 11 апреля заявил, что Беларуси нужно применить больше усилий для распространения данных о ситуации с коронавирусом. По его словам, это нужно для того, чтобы в случае необходимости введения каких-то новых мер, население понимало, для чего это делается: «Данные должны быть открытые и понятные, сообщенные простым языком».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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