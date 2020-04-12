Министр: уже осенью БелАЭС начнет выдавать первые киловатт-часы

Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре.

Как сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 11 апреля в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ , в этом году «планируется физический пуск энергоблока и энергетический пуск, то есть, уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны».

«По физическому пуску мы ориентируемся, что это период июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии — это сентябрь-октябрь», — сказал Каранкевич.

По словам министра, есть графики, на которые Минэнерго и ориентируется: «Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать».

Между тем, консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев в комментарии БелаПАН 9 апреля не исключил, что эпидемия коронавирусной инфекции может сказаться на сроках запуска БелАЭС.

«Там приличное количество людей госпитализировано, изолировано. Больше сотни человек выключены из процесса подготовки к завозу топлива и физическому пуску, — сказал он. — Поскольку ситуация возникла только вчера, регулирующий орган пока не очень понимает, каким образом это скажется на сроках [завоза топлива и физического пуска первого энергоблока АЭС] и скажется ли. Но я могу предположить, что скажется», — добавил представитель Госатомнадзора.

Утром 8 апреля стало известно, что в Островце с коронавирусной инфекцией госпитализированы 15 россиян, прибывших для монтажа и пусконаладочных работ на АЭС. В тот же день эту информацию подтвердил министр здравоохранения Владимир Караник. Он отметил, что все иностранцы, которые приезжают для работ на станции, проходят лабораторное тестирование и, прежде чем приступить к работе, находятся под наблюдением на карантине.

Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы, проводится углубленное их обследование для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело: носительство или раннее проявление болезни, — сказал министр. Он подчеркнул, что эти строители в работах на АЭС не участвовала.