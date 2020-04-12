Переболевшие COVID-19 получили иммунитет на несколько месяцев

Следующий пик пандемии эпидемиологи прогнозируют на осень. Они же утверждают, что те, кто переболел, могут без опасения вернуться к нормальной жизни и начать восстанавливать экономику после кризиса.

Перенесшие коронавирус могут не бояться повторного заражения осенью, считает доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и глава комиссии по коронавирусу при Белом доме, пишет Business Insider .

По мнению главного американского иммунолога, заразиться второй раз коронавирусом маловероятно.

«Имеющиеся данные о коронавирусных инфекциях позволяют предположить, что антитела к COVID-19 будут сохраняться и защищать хозяина в течения "разумного" периода времени. Иными словами, человек, переболевший в феврале-марте, скорее всего, не заболеет в сентябре-октябре, когда ожидается второй пик пандемии», — считает Фаучи.

Свое мнение эксперт основывает на том, что скорость мутаций нового коронавируса недостаточная, чтобы ежегодно формировать новые штаммы, радикально отличающиеся от предыдущих.

В то же время специалисты из Фуданьского университета в Китае заявили, что у трети людей, вылечившихся от COVID-19, в крови не наблюдается достаточного уровня антител. Это значит, что они рискуют заразиться повторно.