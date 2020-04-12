Минздрав подтвердил 2578 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

/ Общество
Просмотров: 2538

По состоянию на утро 12 апреля, выздоровели 203 человека, умерли 26.

Елена Богдан

«У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.

«Надо быть готовыми к тому, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число», — рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Персона: Елена Богдан

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

COVID-19: у Лукашенко все меньше возможностей избежать более жесткого плана

COVID-19: у Лукашенко все меньше возможностей избежать более жесткого плана

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. Пенсионерам разрешили умирать. Досрочно

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. Пенсионерам разрешили умирать. Досрочно

«Готовиться к худшим сценариям». Миссия ВОЗ «приговорила» Беларусь

«Готовиться к худшим сценариям». Миссия ВОЗ «приговорила» Беларусь