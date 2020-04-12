Минздрав подтвердил 2578 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

По состоянию на утро 12 апреля, выздоровели 203 человека, умерли 26.

Елена Богдан

«У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.

«Надо быть готовыми к тому, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число», — рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.