Парк сакур в Вильнюсе закрыли из-за большого скопления людей
В Литве продлили карантин до 27 апреля, и одним из его самых важных моментов является запрет на сбор людей в общественных местах более двух человек.
Муниципалитет Вильнюса заметил увеличение потока посетителей парка сакур, поэтому решил оградить деревья и лишить граждан доступа к ним, передает
«С помощью дронов мы видим реальные потоки напрямую. Это позволило нам избежать поспешных решений о закрытии парков, поскольку мы видели, как люди следуют рекомендациям по безопасности и только в исключительных случаях не реагируют даже на звуковые предупреждения дронов. Тем не менее, у нас другая ситуация с парком сакур. Мы видели, что не сможем контролировать поток людей здесь — он слишком большой. Вначале мы попробовали мягкие инструменты — мы повесили информационные таблички, сделали