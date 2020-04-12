Парк сакур в Вильнюсе закрыли из-за большого скопления людей

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В Литве продлили карантин до 27 апреля, и одним из его самых важных моментов является запрет на сбор людей в общественных местах более двух человек.

Фото: delfi.lt

Муниципалитет Вильнюса заметил увеличение потока посетителей парка сакур, поэтому решил оградить деревья и лишить граждан доступа к ним, передает delfi.lt.

«С помощью дронов мы видим реальные потоки напрямую. Это позволило нам избежать поспешных решений о закрытии парков, поскольку мы видели, как люди следуют рекомендациям по безопасности и только в исключительных случаях не реагируют даже на звуковые предупреждения дронов. Тем не менее, у нас другая ситуация с парком сакур. Мы видели, что не сможем контролировать поток людей здесь — он слишком большой. Вначале мы попробовали мягкие инструменты — мы повесили информационные таблички, сделали прямую трансляцию, но стремление делать селфи было больше, чем наши усилия», — объяснил такое решение заместитель директора администрации Вильнюса Адомас Бужинскас.
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Тэги: карантин Литва цветение сакур Персона: Адомас Бужинскас Город: Вильнюс

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