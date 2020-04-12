Парк сакур в Вильнюсе закрыли из-за большого скопления людей

В Литве продлили карантин до 27 апреля, и одним из его самых важных моментов является запрет на сбор людей в общественных местах более двух человек.

Фото: delfi.lt

Муниципалитет Вильнюса заметил увеличение потока посетителей парка сакур, поэтому решил оградить деревья и лишить граждан доступа к ним, передает delfi.lt .