Сергей Ташуев: Белорусский футбол по уровню выше российского

Премьер-лига сильна не настолько, сколько в нее вложено средств, о чем свидетельствует выступление команд в еврокубках, считает российский специалист, бывший тренер солигорского «Шахтера».

Источник: tribuna.com

Чемпионат Беларуси по футболу является единственным в Европе. Повышенное внимание к национальному первенству вылилось не только в подписание выгодных теле-контрактов с вещателями из многих стран, но и участившуюся критику со стороны российских специалистов.

«Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. По моему мнению сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет. Мне было неприятно слышать нелестные высказывания о чемпионате Беларуси. Надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие и чего добились? Что-то у них не получается», — сказал российский специалист в интервью tribuna.com .

Сергей Ташуев привел «Шахтер» к победе в Кубке Беларуси — 2019 и покинул команду в ноябре 2019 года. Ранее он тренировал «Кубань», «Анжи», «Спартак-Нальчик», «Краснодар», «Металлург-Донецк».