Фотофакт. В Витебске на Вербное воскресение провели службу под открытым небом

/ Общество
Просмотров: 1725

Около полусотни православных верующих отметили Вход Господень в Иерусалим в витебском Благовещенском храме.

Фото: vitebsk.cc

Богослужение прошло с соблюдением всех эпидемиологических мер. Возле храма стояли палатка, где все желающие могли приложиться к праздничной иконе (рядом находилось дезинфицирующее средство), а также два подсвечника для свечей, сообщает vitebsk.cc.

Священники проводили исповедь и причащали на улице — также с соблюдением необходимых эпиднорм.

Секретарь Витебского епархиального управления, протоиерей Владимир Резанович сообщил, что в пасхальную ночь служба также пройдет под открытым небом.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Вербное воскресенье Персона: Владимир Резанович Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Православные празднуют Вербное воскресенье: что запрещено делать

Православные празднуют Вербное воскресенье: что запрещено делать

Католики отмечают Вербное воскресенье: что нельзя делать

Католики отмечают Вербное воскресенье: что нельзя делать

Фоторепортаж. Минчане отмечают Вербное воскресенье

Фоторепортаж. Минчане отмечают Вербное воскресенье

Для всех верующих. Православные и католики празднуют Вербное воскресенье

Для всех верующих. Православные и католики празднуют Вербное воскресенье