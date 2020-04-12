Фотофакт. В Витебске на Вербное воскресение провели службу под открытым небом

Около полусотни православных верующих отметили Вход Господень в Иерусалим в витебском Благовещенском храме.

Фото: vitebsk.cc

Богослужение прошло с соблюдением всех эпидемиологических мер. Возле храма стояли палатка, где все желающие могли приложиться к праздничной иконе (рядом находилось дезинфицирующее средство), а также два подсвечника для свечей, сообщает vitebsk.cc .

Священники проводили исповедь и причащали на улице — также с соблюдением необходимых эпиднорм.

Секретарь Витебского епархиального управления, протоиерей Владимир Резанович сообщил, что в пасхальную ночь служба также пройдет под открытым небом.