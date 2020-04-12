Глава Еврокомиссии призвала не строить планы на летний отпуск

По словам Урсулы фон дер Ляйен, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.

Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году, пишет Bild am Sonntag .

«Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество — это угнетение. Но это касается жизни», — добавила европейская чиновница.

Эксперты Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний заверили, что коронавирус еще не достиг своего пика.