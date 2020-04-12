Бориса Джонсона выписали из больницы

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Премьер-министр Британии, у которого был обнаружен коронавирус, выписан из лондонской больницы Сент-Томас и продолжит восстановление в загородней резиденции Чекерс.

В заявлении Даунинг-стрит о здоровье Джонсона сказано: «Согласно совету его медицинской команды, премьер-министр не будет немедленно возвращаться к работе. Он хотел бы поблагодарить всех сотрудников больницы Сент-Томас за ту замечательную помощь, которая ему была оказана», передает Би-би-си.

Первое публичное заявление Джонсона после того, как он оказался в больнице, было коротким, оно обращено к врачам, которые его лечат: «Я бесконечно им благодарен. Им я обязан жизнью».

Офис премьера не хочет делать прогнозов в отношении того, когда Джонсон снова появится в своем кабинете на Даунинг-стрит.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Великобритания коронавирус COVID-19 Персона: Борис Джонсон Город: Лондон

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