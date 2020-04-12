Минздрав Украины ожидает пик пандемии коронавируса 17 апреля

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уверен, что затем число заражений пойдет на спад.

«Динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем», — отметил Ляшко, передает LB.ua .

Он также добавил, что для ослабления карантина в Украине должна наблюдаться положительная динамика.

«После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, открывая проведение ВНО. Мы это сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО. А для детей до 9−11-го класса, я думаю, учебный год уже закончился, они уже не будут выходить на один месяц», — сказал Ляшко.

По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев инфицирования коронавирусом.