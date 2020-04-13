Погода на понедельник: тепло и комфортно
Сегодня днем в Беларуси ожидается теплая и комфортная погода.
По прогнозу Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Ветер юго-западный, западный сильный порывистый (до 20 м/с).
- Брест +18..+20°C;
- Витебск +18..+20°C;
- Гомель +21..+23°C;
- Гродно +15..+16°C;
- Могилев +19..+21°C;
- Минск +18..+20°C.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).