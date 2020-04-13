Погода на понедельник: тепло и комфортно

Сегодня днем в Беларуси ожидается теплая и комфортная погода.

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По прогнозу Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый (до 20 м/с).

Брест +18..+20°C;

Витебск +18..+20°C;

Гомель +21..+23°C;

Гродно +15..+16°C;

Могилев +19..+21°C;

Минск +18..+20°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют: