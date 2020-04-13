Погода на понедельник: тепло и комфортно

/ Общество
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Сегодня днем в Беларуси ожидается теплая и комфортная погода.

Фото ru.freepik.com

По прогнозу Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый (до 20 м/с).

  • Брест +18..+20°C;
  • Витебск +18..+20°C;
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +15..+16°C;
  • Могилев +19..+21°C;
  • Минск +18..+20°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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