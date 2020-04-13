Караник: ВОЗ будет рекомендовать белорусский опыт борьбы с COVID-19 другим странам

/ Общество
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что белорусский протокол диагностики и лечения COVID-19 в коррекции не нуждаются, и они будут рекомендовать его странам-соседям.

Как заявил 12 апреля в эфире передачи «Контуры» на телеканале ОНТ министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, «протокол диагностики и лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, когда мы обсудили, эксперты ВОЗ сказали, что он не нуждается в какой-то коррекции».

«Кроме того, они будут его рекомендовать многим сопредельным странам для внедрения тех подходов, которые применяются у нас по лечению этих пациентов», — рассказал глава Минздрава.

По его словам, объективный взгляд со стороны экспертов ВОЗ и их оценка были важны: «Это помогает сверить часы. И не зря эксперты потом подчеркнули, что это процесс взаимного обучения».

Миссия ВОЗ, напомним, находилась в Беларуси с 7 по 11 апреля по приглашению белорусских властей. Эксперты проверяли работу системы здравоохранения Беларуси в условиях пандемии.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 ВОЗ Персона: Владимир Караник

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