Число заразившихся COVID-19 превысило 1,85 млн человек

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По данным университета Джонса Хопкинса рна утро 13 апреля число заразившихся новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире составило 1 850 527 человек.

Фото Depositphotos

Как сообщается, недуг уже унес 114 245 жизней.

Пятерка стран-«лидеров» по заболеваемости выглядит так:

  1. США — 557 571 (умерло 22 108);
  2. Италия — 166 831 (19 899);
  3. Испания — 156 363 (17 209);
  4. Франция — 133 670 (14 393);
  5. Германия — 127 854 (3 022).

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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