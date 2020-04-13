Число заразившихся COVID-19 превысило 1,85 млн человек

По данным университета Джонса Хопкинса рна утро 13 апреля число заразившихся новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире составило 1 850 527 человек.

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Как сообщается, недуг уже унес 114 245 жизней.

Пятерка стран-«лидеров» по заболеваемости выглядит так:

США — 557 571 (умерло 22 108); Италия — 166 831 (19 899); Испания — 156 363 (17 209); Франция — 133 670 (14 393); Германия — 127 854 (3 022).

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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