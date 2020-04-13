Денежные доходы за март индексироваться не будут

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за март 2020 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, это связано с тем, что индекс потребительских цен за март 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. По информации Национального статистического комитета, потребительские цены за март 2020 года выросли на 1,9% по сравнению с январем 2020 года.

Минтруда также информирует, что поскольку бюджет прожиточного минимума изменился 1 февраля 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за март 2020 года также не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).