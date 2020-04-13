У православных верующих началась Страстная неделя: что можно и нельзя делать
Самые строгие дни Великого поста – Страстная неделя – начались сегодня у православных верующих. В течение этого времени у кроме мяса, рыбы и птицы, а также молочных продуктов, сладостей и алкоголя, будут и другие запреты.
Согласно церковникам, питание в Страстную неделю помогает подготовить организм постящихся людей к разговению, к началу приема скоромной пищи.
Вот какие продукты находятся под запретом:
- мясо и мясные продукты;
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- рыба, рыбные продукты, икра;
- сдобная выпечка;
- кофе;
- шоколад;
- алкоголь.
Свой рацион церковники рекомендуют ограничить. Так, питание в Страстную неделю предусматривает только сухоедение без добавления растительного масла и без горячих вареных блюд. В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу (по желанию) можно есть один раз в день, вечером.
Разрешена холодная сырая пища без растительного масла:
- черный хлеб;
- овощи, зелень, фрукты;
- сухофрукты, орехи, семечки;
- морская капуста;
- фруктовые и овощные соки;
- квашеная капуста, пряная морковь, маринованные огурцы.
Отмечается, что если верующий не может исполнять правила сыроядения, то разрешаются каши и грибы.
На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим. Таким образом, подчеркивается значимость событий, которые произошли в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа.
Завершается Страстная неделя по прошествии субботы – в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая наступление главного христианского праздника.