У православных верующих началась Страстная неделя: что можно и нельзя делать

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Самые строгие дни Великого поста – Страстная неделя – начались сегодня у православных верующих. В течение этого времени у кроме мяса, рыбы и птицы, а также молочных продуктов, сладостей и алкоголя, будут и другие запреты.

Согласно церковникам, питание в Страстную неделю помогает подготовить организм постящихся людей к разговению, к началу приема скоромной пищи.

Вот какие продукты находятся под запретом:

  • мясо и мясные продукты;
  • яйца;
  • молоко и молочные продукты;
  • рыба, рыбные продукты, икра;
  • сдобная выпечка;
  • кофе;
  • шоколад;
  • алкоголь.

Свой рацион церковники рекомендуют ограничить. Так, питание в Страстную неделю предусматривает только сухоедение без добавления растительного масла и без горячих вареных блюд. В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу (по желанию) можно есть один раз в день, вечером.

Разрешена холодная сырая пища без растительного масла:

  • черный хлеб;
  • овощи, зелень, фрукты;
  • сухофрукты, орехи, семечки;
  • морская капуста;
  • фруктовые и овощные соки;
  • квашеная капуста, пряная морковь, маринованные огурцы.

Отмечается, что если верующий не может исполнять правила сыроядения, то разрешаются каши и грибы.

На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим. Таким образом, подчеркивается значимость событий, которые произошли в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы – в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая наступление главного христианского праздника.
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Тэги: религия Страстная седмица

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