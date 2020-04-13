У православных верующих началась Страстная неделя: что можно и нельзя делать

Самые строгие дни Великого поста – Страстная неделя – начались сегодня у православных верующих. В течение этого времени у кроме мяса, рыбы и птицы, а также молочных продуктов, сладостей и алкоголя, будут и другие запреты.

Согласно церковникам, питание в Страстную неделю помогает подготовить организм постящихся людей к разговению, к началу приема скоромной пищи.

Вот какие продукты находятся под запретом:

мясо и мясные продукты;

яйца;

молоко и молочные продукты;

рыба, рыбные продукты, икра;

сдобная выпечка;

кофе;

шоколад;

алкоголь.

Свой рацион церковники рекомендуют ограничить. Так, питание в Страстную неделю предусматривает только сухоедение без добавления растительного масла и без горячих вареных блюд. В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу (по желанию) можно есть один раз в день, вечером.

Разрешена холодная сырая пища без растительного масла:

черный хлеб;

овощи, зелень, фрукты;

сухофрукты, орехи, семечки;

морская капуста;

фруктовые и овощные соки;

квашеная капуста, пряная морковь, маринованные огурцы.

Отмечается, что если верующий не может исполнять правила сыроядения, то разрешаются каши и грибы.

На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим. Таким образом, подчеркивается значимость событий, которые произошли в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы – в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая наступление главного христианского праздника.