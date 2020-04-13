В Беларусь из Узбекистана прибыл самолет с масками и защитными средствами

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Гуманитарная помощь из Узбекистана для борьбы с распространением коронавируса прибыла в Беларусь.

Фото Depositphotos

Как сообщила пресс-служба МЧС, военный борт ИЛ-76 с изделиями медицинского назначения прибыл в национальный аэропорт Минск в ночь на 12 апреля.

В составе груза — одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски (всего 513 тыс. защитных изделий). Также доставлены 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. литров медицинского спирта.

Разгрузку гуманитарного груза осуществили курсанты Университета гражданской защиты МЧС.

Пресс-служба напомнила, что Беларусь была первой страной, направившей по поручению главы государства два самолета в Китай с товарами медицинского назначения весом около 40 тонн — 29 января и 5 февраля.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Узбекистан коронавирус COVID-19

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