В ФРГ выздоровели более половины зараженных коронавирусом

В Германии выздоровели более половины инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Как отмечает Институт имени Роберта Коха (RKI), в Германии зарегистрировано 123 016 инфицированных — на 2537 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 64 300 человек — на четыре с лишним тысячи больше, чем днем ранее. Число пациентов, умерших от коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 126 и достигло 2799 человек, пишет DW .

По данным RKI, число инфицированных и количество летальных исходов в ФРГ снижается третий день подряд. В то же время данные, обнародованные RKI, могут быть неполными из-за задержек с поступлением информации за минувшие выходные.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 13 апреля число заразившихся новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире составило 1 850 527 человек. Как сообщается, недуг уже унес 114 245 жизней.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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