COVID-19 в Беларуси: первые случаи зафиксированы в Лиде и Мостах

Первые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрированы в Лиде и Мостах.

Как сообщил БелаПАН главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш, в Мостах речь идет о студентке, которая, вероятно, привезла эту инфекцию из Брестской области.

При этом общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе Николай Кендыш не назвал, предложив уточнить эти данные в Минздраве.

Он сообщил, что в Гродненской области выздоровели три человека: женщина, приехавшая из Италии, дальнобойщик, который приехал из Швеции, и предприниматель из Ивья.

Как отметил специалист, около 2000 человек в регионе находятся в самоизоляции. Их проверяет милиция, некоторым уже выписали протоколы из-за того, что их не было дома в период самоизоляции.

«Работаем, как в сложных условиях эпидемиологической ситуации. Минимальный повод мы профилактируем, в том числе, по подъездам, по общественным местам, по торговле, по общественному питанию. По всем направлениям, по всем объектам социальным, особенно там, где есть пожилые, проводятся профилактические мероприятия: раннее лечение и изоляция», — сообщил главный санитарный врач Гродненской области.

Он также уточнил, что 15 россиянам в Островце, которые неделю назад были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, предстоит очередное тестирование, поскольку предыдущие тесты показали противоречивые результаты.

Как сообщил 9 апреля министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей, со стройки Белорусской атомной станции (АЭС) из-за коронавируса госпитализированы около 100 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 13 апреля число заразившихся новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире составило 1 850 527 человек. Как сообщается, недуг уже унес 114 245 жизней.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

Главное о коронавирусе: