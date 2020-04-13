На вторник объявлен желтый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

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По информации Белгидромета, во вторник, 14 апреля, в Беларуси ожидается усиление ветра (порывы будут достигать 18 м/с).

Спасатели при порывистом ветре советуют: