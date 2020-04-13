Белорусские художники выставят свои работы на аукцион в поддержку борьбы с коронавирусом

Любой желающий может помочь медикам, которые находятся на передовой в борьбе с распространением COVID-19, и стать обладателем одного из более чем 100 уникальных лотов, безвозмездно предоставленных известными белорусскими художниками. Благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» на площадке объявлений «Куфар» стартует 15 апреля.

Ванда Вертинская «Неунывающая бабуля в розовом». Эта картина может стать вашей!

В аукционе примут участие более 100 современных художников — Леся Пчелка, Максим Бородич, Василиса Полянина, Руслан Вашкевич, Андрей Анро, Илона Кособуко, Олег Ладисов, Владимир Кондрусевич, Жанна Капустникова, Марита Голубева, Сергей Баленок, Мировлад Палачич, Григорий Иванов, Лена Гиль, Владимир Климушко, Павел Татарников, Алла Савашевич, Семен Мотолянец, Алексей Кузьмич, Андрей Басалыга, Ольга Никишина, Владимир Грамович, Валерий Ведренко, Александр Бельский, Сергей Михаленко и другие.

Работы художников выполнены в самых разных жанрах и техниках: среди лотов представлены живопись, акварель, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Все вырученные средства будут адресно направлены в помощь белорусским медикам. Инициаторами проведения благотворительного аукциона выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко.

Все лоты аукциона «ДЗЯКУЙ!» будут размещены на площадке объявлений «Куфар», где вступить в торги за них сможет любой желающий. Аукцион начнется 15 апреля в 10:00 и продлится до 10:00 22 апреля.

Чтобы поучаствовать в аукционе, нужно зайти на «Куфар» и нажать на вкладку «ДЗЯКУЙ! — она будет располагаться вверху над поисковой строкой. При нажатии откроется страница аукциона, на которой собраны все работы художников. Чтобы сделать ставку, нужно написать личное сообщение продавцу на странице лота. Победит в торгах тот, кто сделает самую высокую ставку на момент окончания аукциона. Если два покупателя пришлют одинаковые ставки, выиграет тот, кто отправил свое сообщение первым.

Стартовая цена заявленных лотов установлена таким образом, чтобы привлечь как можно больше потенциальных участников с самыми разными финансовыми возможностями. На странице «ДЗЯКУЙ!» будут представлены лоты со стартовой стоимостью от 10 до 5000 белорусских рублей. При этом отсортировать лоты пользователи смогут как по возрастанию цены, так и по убыванию.

Получить выкупленный лот будущий владелец сможет после того, как перечислит итоговую сумму (равную конечной ставке) за выбранное произведение на счет благотворительной кампании в поддержку любого проекта помощи медикам или медицинскому учреждению на платформе MolaMola — #BYCOVID19 , #СсобойкаДоктору .

Благодаря аукциону «ДЗЯКУЙ!» будут приобретены или изготовлены средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, халаты, плащи, комбинезоны), оборудование (в том числе пульсоксиметры и концентраторы кислорода), а также организовано полноценное питание для работников медицинских учреждений и станций скорой помощи.