ОГП призывает власти срочно провести максимально широкую амнистию из-за COVID-19

Белорусские власти в связи с пандемией коронавируса должны в кратчайшие сроки провести максимально широкую амнистию для осужденных.

Как говорится в заявлении и.о. председателя, «учитывая ослабленный иммунитет заключенных и отсутствие в колониях, тюрьмах и СИЗО качественной медицинской помощи, невозможность изоляции заболевших, места лишения свободы грозят превратиться в братские могилы».

«Любой случай заболевания гарантированно приведет к полному заражению всех, — считает политик. — В группе высокого риска находятся, в том числе, и сотрудники департамента исполнения наказания и члены их семей. Я требую прислушаться к заявлению верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она призвала государства как можно скорее начать сокращать количество людей в заключении и принять срочные меры для защиты их жизни и здоровья в условиях пандемии COVID-19».

Козлов отметил, что в разных странах мира в связи с пандемией разгружают тюрьмы и колонии и отпускают часть заключенных. Например в Иране на свободу вышли 85 тысяч заключенных.

«Я призываю белорусские власти в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы об объявлении амнистии для всех людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, несовершеннолетних, людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, — сказал Козлов. — Призываю к амнистии лиц, осужденных по печально известной ст. 328 УК РБ (незаконный оборот наркотических средств. — БелаПАН.), в соответствии с которой тысячи молодых людей получили наказания, непропорциональные тяжести совершенных проступков, которые в большинстве цивилизованных стран не являются уголовным преступлением».

Козлов полагает, что широкая амнистия в современных условиях «будет правильным решением с точки зрения борьбы с эпидемией, свидетельством заботы о жизни и здоровье жителей Беларуси и следованием принципам гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения».

23 декабря прошлого года Александр Лукашенко поручил председателю Верховного суда Валентину Сукало подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Закон будет включать не только освобождение некоторых категорий лиц, но и сокращение сроков для осужденных. «Будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси», — сообщила тогда пресс-служба президента.

13 марта в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» министр внутренних дел Юрий Караев сообщил, что под предстоящую амнистию могут попасть около 1.800 осужденных по «антинаркотической» статье.

«По амнистии новости, прежде всего, касаются нашей пресловутой статьи 328-й. Конечно же и активность общества, и этого движения (матерей осужденных. — БелаПАН.) в этом вопросе. Но прежде всего гуманность государства, его желание сделать шаги навстречу оступившимся ведет к тому, что рассматривается механизм помилования тех, кто оступился», — сказал Караев. При этом, по его словам, осужденные по «антинаркотической» статье УК будут амнистированы «не общим списком», а каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Глава МВД назвал три основных критерия. Так, человек должен отбыть половину срока наказания. Также будет учитываться его отношение к совершенному правонарушению и поведение в месте заключения. Помимо этого, родственники заключенного должны быть готовы взять на себя ответственность за него после освобождения «за то, что он не станет совершать преступления вновь», отметил Караев.

Последняя амнистия была объявлена в Беларуси в июле 2019 года в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Сообщалось, что от уголовного наказания могут освободить около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тысяч. Итоги пока неизвестны — срок исполнения закона об амнистии истекает в конце апреля.