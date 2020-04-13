Лукашенко призвал инфицированных коронавирусом не опускать руки

Александр Лукашенко призвал находящихся в больницах людей не опускать руки даже при положительном тесте на коронавирус.

Фото пресс-службы президента

Как заявил глава государства во время доклада главы Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Натальи Кочановой и министра здравоохранения Владимира Караника, его интересует, «как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом».

«Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно Министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», — отметил Лукашенко.

«Впервые я хочу обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период) к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь», — приводит слова президента его пресс-служба.

По данным Минздрава на 12 апреля, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 2578, скончались 26 человек.

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