Биржа: все основные валюты упали на торгах в понедельник

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на первых торгах недели.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 13 апреля, курс американской валюты снизился на 1,39 копейки, или на 0,56%, и составил 2,4613 рубля.

Курс евро уменьшился на 0,97 копейки (0,36%) и составил 2,6963 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,97 копейки (0,29%) до 3,3474 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк Беларуси использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В понедельник утром цены на нефть росли в связи с тем, что ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу. На этом фоне курс доллара к российскому рублю утром на торгах Московской биржи составил 73,4565 рубля. По отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, стоимость американской валюты уменьшилась на 29,50 копейки.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.