Эксперт: такое ощущение, что правительство не понимает серьезности ситуации — ведет себя, как будто все по волшебной палочке восстановится

Даже согласно оптимистичному сценарию внешняя торговля товарами по итогам 2020 года снизится на 25%.

В январе-феврале 2020 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 10 млрд 706,9 млн долларов, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные Национального банка. Экспорт товаров и услуг снизился на 11% и составил 5 млрд 566 млн долларов, импорт — на 12,1% до 5 млрд 140,9 млн долларов. Внешнеторговый оборот товаров в январе—феврале сократился на 15% до 8 млрд 549,7 млн долларов. Внешнеторговый оборот услуг за два первых месяца 2020 года увеличился на 5,3% и достиг 2 млрд 157,2 млн долларов.

«Если в течение двух-трех месяцев у внешних партнеров Беларуси продлится режим самоизоляции и карантина из-за коронавируса, а также торговый блэкаут, ситуация с внешней торговлей сложится намного хуже, чем я прогнозировал месяц назад (падение на 20%)», — заявил БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.

«Договоренности по поставкам нефти не дадут нам роста валютной выручки, на которую мы ранее рассчитывали. В целом проседание мировой экономики, рецессия приведут к существенному удешевлению энергоресурсов, которые составляют основу белорусского экспорта», — сказал эксперт.

По его словам, падение товарооборота на 25% — еще оптимистический вариант, как и падение ВВП на 5-6%.

«Все может быть и гораздо хуже, особенно в ситуации, когда власти почти месяц ничего не делают, только обсуждают разные пакеты решений, направляя их на длинные круги согласования. Время идет, предприятия испытывают серьезные убытки, некоторые сектора потеряли до 90% выручки. Такое ощущение, что правительство не понимает серьезности ситуации, это можно сравнить с ситуацией, когда развалился Советский Союз. Ведут себя, как будто все по волшебной палочке восстановится и все будет хорошо. Пока на горизонте — все только хуже и дольше. Надо готовиться к сценарию потери ВВП в 15 млрд долларов, если ситуация с нефтью сохранится на нынешнем уровне», — считает Романчук.

По его мнению, улучшению ситуации во внешней торговле не помогут IT и транспортные услуги, составляющие большую долю в экспорте услуг.

«Если не будет коммерческого движения, на чем будут зарабатывать? Проседание может быть не такое большое, как с товарами, но оно будет, и услуги точно нашу внешнюю торговлю не вытянут», — подчеркнул экономист.

Он считает, что падение экспорта станет большим ударом для экономики в целом, а также для населения, поскольку это повлияет на бюджетную политику, занятость и доходы.