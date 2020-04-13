Лукашенко: не надо людей в квартирах запирать

Александр Лукашенко похвалил белорусов, которые проявили самосознание и ведут себя правильно в нынешнее время.

«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — сказал Лукашенко 13 апреля на совещании с главами Совета безопасности, Совета Республики и Минздрава, сообщает telegram-канал Пул Первого .

Сегодня президент Беларуси также заявил, что «у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер».