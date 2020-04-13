Лукашенко проверит, круглые ли сутки в Беларуси шьют маски

На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и которые могут этим заниматься.

Фото пресс-службы президента

«Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски, — цитирует президента его пресс-служба. — Сейчас маски и прочее — бахилы, очки, щитки — стоят бешеных денег. Цены подскочили».

Он отметил, что «мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами».

Лукашенко призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты.

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице, — рассказал президент. — Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?»

По официальным данным на 13 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 2919, скончались 29 человек. В больницах находятся 2687 пациентов. У большей части заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.э

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